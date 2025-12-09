  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!

İstanbul'da dehşet anları!

Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafI “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası

Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail “kapının önüne koyulabiliriz” korkusuna kapıldı!

Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem

MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi

Terörist devlet İsrail’den yeni saldırı sinyali 'İzin verme lüksümüz yok' Bu defa hedef İran

22 hakem daha bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi!
Dünya Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti
Dünya

Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti

ABD’nin Florida Valisi Ron DeSantis, ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı. Texas Valisi Greg Abbott da geçen ay CAIR’ı "yabancı terör örgütü" ilan etmişti.

ABD’de bir Cumhuriyetçi vali daha ülkenin en önde gelen sivil haklar gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'ni (CAIR) "yabancı terör örgütü" ilan etti. Florida Valisi Ron DeSantis, geçtiğimiz ay Texas Valisi Greg Abbott gibi CAIR’ı "yabancı terör örgütü" ilan eden bir kararname imzaladı.

DeSantis, imzaladığı kararnamede CAIR’ın Hamas ile bağlantısının olduğunu iddia etti.

KONSEY: TAMAMEN İFTİRA

CAIR, Hamas ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, DeSantis'in kararını "anayasaya aykırı ve iftira" olarak nitelendirdi. CAIR, Texas’ın kararına ettiği gibi Florida’nın da kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD hükümeti, CAIR’ı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamazken, 1994 yılında kurulan CAIR’IN yaklaşık 24 eyalette şubeleri bulunuyor.

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum
İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

Gündem

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre
27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

Dünya

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23