İstanbul, en çok ziyaret edilen 11’inci şehir oldu

2018 yılı içerisinde en fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Türkiye’den İstanbul ve Antalya’nın en çok ziyaret edilen 20 şehir içerisinde yer aldığı görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi ağırlayan şehirlerini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Euromonitor verilerine dayanarak derlediği araştırmada, dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin Hong Kong olduğu görüldü. Hong Kong’u takip eden şehirler ise sırasıyla, Bangkok, Londra, Singapur, Makao, Paris, Dubai, New York, Kuala Lumpur, Shenzhen oldu. Türkiye’den İstanbul 11. Sıraya yerleşirken, Antalya ise Delhi ve Phuket’in ardından 14. sırada yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılından bu yana yapılan incelemede turizm başlığı altında 303 bin 64 haber çıkışı tespit edildi. İstanbul ve turizm ile alakalı çıkan haber sayısı ise 33 bin 270 olarak kayıtlara geçti.