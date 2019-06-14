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İstanbul Emniyeti, şehirde kuş uçurtmuyor

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda kentin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması gerçekleştiriliyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:51
İstanbul Emniyeti, şehirde kuş uçurtmuyor

"Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Polis helikopteri destek veriyor

Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:51
  1. Kurt Kapanı 2019-9
  2. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü
  4. Havacılık
  5. Narkotik Suçlarla Mücadele
  6. Terörle Mücadele
  7. Özel Harekat
  8. Güven Timleri
  9. Önleyici Hizmetler
  10. Bomba İmha ve İnceleme
  11. Çevik Kuvvet
  12. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  13. Polis helikopteri

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