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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:11
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il içi atamalar tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 39 ilçe ve 54 şube müdürlüğüne atama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin atamaları onayladı.

Yeni İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu.

Personel Şube Müdürlüğü’ne Gökhan Banbal atandı.

Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Çaykara yapıldı.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu.

İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı. Çok beklenen kararnamede isimler merak ediliyordu. Bilindiği gibi bugün Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ahmet Cengiz Koçak – Asayiş Şube Müdürü

Aykut Korkmaz – Bakım Onarım Şube Müdürü

Murat Ellik – Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürü

İsmet Emirza – Belge Yönetimi Şube Müdürü

Mehmet Yaşar Zehir – Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü

Cenk Bal – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

Yener Yaşar – Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü

Mustafa Şaşmaz – Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü

Filibya Saral – Bütçe Şube Müdürü

Nadir Konak – Çevik Kuvvet Şube Müdürü

Serkan Gömce Çocuk Şube Müdürü

Hakan Alparslan Kırbaş – Deniz Limanı Şube Müdürü

Neslihan Şentürk – Dışilişkiler Şube Müdürü

Mustafa İşlek – Eğitim Şube Müdürü

Sinan Çamuroğlu – Foto Film Şube Mdürü

Necmettin Yüksek – Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü

Zafer Baybaba – Güven Timleri Şube Müdürü

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:11
  1. İstanbul
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