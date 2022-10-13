İstanbul’un her iki yakasında da 14 Ekim Cuma günü elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman saat kaçta kesilecek?

İstanbul elektrikler saat kaçta kesilecek? İstanbul elektrik kesinti saatleri BEDAŞ AYEDAŞ 14 Ekim Cuma

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKŞEHİR, CİVELEK, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KERVANSARAY, MENEMEN, SAKİNLER, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENSOY sk bölgelerinde 14/10/2022 02:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -İMRAHOR mah sk bölgelerinde 14/10/2022 09:30:00 - 14/10/2022 16:59:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 14/10/2022 08:30:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah GÜLDEFNE sk bölgelerinde 14/10/2022 08:30:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:01:00 - 14/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 248., 249., 250., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 264., 346., 347. sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 14/10/2022 02:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BEYDAĞI sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, EFE, LATİF DİNÇBAŞ, RÖNTGEN, TUNÇDAL YÜZATLI, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 14/10/2022 10:30:00 - 14/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AYAR, BİLLUR, ERTÜRK, HÜRRİYET, TARIMCILAR, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, ÖMÜR sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 14/10/2022 19:00:00 - 14/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BODUR, NİSBETİYE, SERAMİK sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 14/10/2022 10:00:00 - 14/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, KIRBAÇ, MEKTEP ÇIKMAZI, MERDİVEN, MEVKİP, MUALLİM NACİ, ORMAN, ÇAĞRI, ÇINARLIÇEŞME, ÖKSÜZÇOCUK sk bölgelerinde 14/10/2022 15:00:00 - 14/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, HARBİYE sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk / YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK, IŞIK ÇIKMAZI, KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, NEVA, ORTA MEKTEP, PİRİNÇÇİ KAHYA, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, YAKUPAĞA, YILDIZ sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DÜĞÜN, FESLEĞEN, GÜLFİDAN, KAHYA BEY, KALYONCU KULLUĞU, KAMER BOSTAN, KURDELA sk / HÜSEYİNAĞA mah HALAS, KİLİT, TARLABAŞI sk / KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ, ATAMAN, BEYAZ YASEMİN, BİLGİN, CAMCI MUSA, CEYLANIM, DÜĞÜN, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, HARMAN, KAHYA BEY, KALYONCU KULLUĞU, KURDELA, KÖMÜRCÜ ZEYNEL, KİRMAN, NİLGÜN, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, SİMİTÇİ, TARLABAŞI, TEKİR, TURUNÇ, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KILIÇ ASLAN, REFİK SAYDAM, SANTUR, TARLABAŞI, TUTKALCI, ÇATIK KAŞ, ÖMER HAYYAM sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk / ÇUKUR mah BABACAN, CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, DEMİRBAŞ, GENİŞ YOKUŞU, KADIN ÇIKMAZI, KALYONCU KULLUĞU, NARÇİL, PEŞKİRCİ, TARLABAŞI, TEK KUYULU, TİRŞE, ZERDALİ, ÇUKUR, ŞEHİT NEVRES sk / ŞEHİT MUHTAR mah ESKİ ÇEŞME, KERESTECİ RECEP, TARLABAŞI sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce -SURURİ MEHMET EFENDİ mah sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, KARANFİL, ÇAVUŞ, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 14/10/2022 10:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ sk bölgelerinde 14/10/2022 10:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, BENZİNLİK ARKASI, BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BERİL, BEŞEVLER, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, DİNÇER, DİYAR, EBABİL, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELBASAN, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, EMEL ÇIKMAZI, EMRAH ÇIKMAZI, EMRE ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERKAN, ERKUL ÇIKMAZI, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, EĞİLMEZ, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FENER, FERDA, FERMAN, GÜLİSTAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, ON EVLER, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÇAY, bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MENEKŞE 2, MEVSİM, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇİYOLU, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, BENZİNLİK ARKASI, BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BERİL, BEŞEVLER, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, DİNÇER, DİYAR, EBABİL, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELBASAN, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, EMEL ÇIKMAZI, EMRAH ÇIKMAZI, EMRE ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERKAN, ERKUL ÇIKMAZI, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, ESENDAL ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, EĞİLMEZ, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FENER, FERDA, FERMAN, GÜLİSTAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, ON EVLER, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÇAY, bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, KUPA ÇIKMAZI, NİLÜFER ÇIKMAZI, PARADİSE, PINAR, REFET ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 785., 789., 792., 794., 795., 796., 797., 799., 800., 801., 802., 803., 803/2. ÇIKMAZ, 804., AKSEKİ, BAHÇELER, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -ÖRNEK mah Doğan Araslı cd. sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYÜBİ mah 1342 sk bölgelerinde 14/10/2022 03:00:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1997., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1986., 1987., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 14/10/2022 08:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2135. sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 14/10/2022 00:05:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 14/10/2022 00:05:00 - 14/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, ATİLLA, BEKTAŞ, BİLGİÇ, DİCLE, KAR, NAR, ZENGİN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEKER sk bölgelerinde 14/10/2022 09:30:00 - 14/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 14/10/2022 19:00:00 - 14/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 14/10/2022 13:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 770., 772., 773. sk bölgelerinde 14/10/2022 10:00:00 - 14/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKİK, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, RABAK, TESTİ, ZEYTUNİ sk bölgelerinde 14/10/2022 09:30:00 - 14/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADİLE, AKÇA sk bölgelerinde 14/10/2022 14:00:00 - 14/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SEZGİ sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKÇA, AKŞEN, ANAYURT, ASLANLI, AÇELYA, AĞAÇLI, OKUR, ŞAHANE sk bölgelerinde 14/10/2022 14:00:00 - 14/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk bölgelerinde 14/10/2022 15:30:00 - 14/10/2022 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., 1247., 206. ÇIKMAZ, 209. ÇIKMAZ, 222., 223., 226. ÇIKMAZ, 227., 228., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 4., 4.GELİNCİK, 5., ARDIÇKUŞU, ATATÜRK, GARDENYA, GÜL ÇIKMAZI, GÜVERCİN ÇIKMAZI, KARDELEN ÇIKMAZI, KIRLANGIÇ, KUŞLAR TEPESİ, LALE, MENEKŞE ÇIKMAZI, PELİKAN ÇIKMAZI, PROF. AZİZ ERGİN, SÜMBÜL sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 312., EREN, ESENTEPE, YAYA sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 14/10/2022 01:00:00 - 14/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.., ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., AKSAK, ALLGREEN VİLLALARI, ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ZAMBAK, ARIKÖY-ÇİĞDEM , BASIN YAYIN MANOLYA, BASIN YAYIN MEŞE , BASIN YAYIN ZEYTİN, BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ARDIÇ, BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-HANIMELİ, BASIN YAYIN-IHLAMUR, BASIN YAYIN-KÖKNAR, BASIN YAYIN-PALMİYE, BASIN YAYIN-SARDUNYA, BASIN YAYIN-SEDİR, BASIN YAYIN-SELVİ, BASIN YAYIN-ÇAM, BENJAMİN, ERGUVAN., FIRAT., GÖKTÜRK, HANIMELİ., KİLYOS., TARAKÇI sk bölgelerinde 14/10/2022 00:30:00 - 14/10/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, ARIKÖY ÇAM, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY ÇİĞDEM, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, AYVACIK, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, ELBASAN, EMRELER, FETHİ SEKİN, GÜLLER , GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KONMAZ, KÖKNAR, KİLYOS.., LÜFER, MANOLYA/, MAÇKA, NURHAK, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, OVANCA, SAÇAKLI, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, TURAN, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, YELBAYIRI, ZARGANA, ÇAM, ÇİTLENBİK sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 14/10/2022 03:30:00 - 14/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah PERİ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, LALE BAHÇESİ, PELİKAN, ZEBERCED, ÇİĞDEMLİK, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ANIL, BARAJ, GAZİ HASAN PAŞA, KISA ÇAMLIK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah LALE BAHÇESİ, PELİKAN, YAPRAKTAŞ, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKSEL, KARAMUSTAFA, KOYUNCU, ZİKRİ MEMİŞ, ÖZKAN TAŞKIN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, TAŞKÖPRÜ, İSPİNOZ sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 14/10/2022 12:00:00 - 14/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ATİK, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLET, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SUBAŞI, SUNGUR ALP, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ bölgelerinde 14/10/2022 14:00:00 - 14/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN, MİM KEMAL ÖKE, PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU, VALİ KONAĞI sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HASAT sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 14/10/2022 00:00:00 - 14/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYHAN IŞIK sk / FULYA mah DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk bölgelerinde 14/10/2022 10:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADEMAĞA, BARAN, CÜCE, DÜZTAŞ, EFLATUN, ERCAN, ERSİN, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, ODESA, POLAT, SÜMBÜL, SİVAS, YAYLA, ÇAMLICA, ÇAMLICA ARALIĞI, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, İMRANLI, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 14/10/2022 15:00:00 - 14/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/10/2022 09:00:00 - 14/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

14.10.2022 09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VEDAT GÜNYOL, ŞENLİK, MERDİVEN, DEMİR, SÜTÇÜLER, ABDÜLHAMİD, BEĞENDİK, ZİRAATÇILAR, YEKPARE, KUBİLAY, ÇARDAK, ÖNDERLER, HARİKA

14.10.2022 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NECLA, YAVUZ SELİM, GAZİ MAGOSA, KARA, SÜTÇÜ YOLU, ÖZCANLAR, KENT, DARENDE, AKINCILAR, BAŞARAN ÇIKMAZI, HALK, MİLLET, METİNOL, GÜLPINAR, ZAFER, ORTABAHAR, ZALOĞLU, İKİZLER, YİĞİT, SUSUZ, ERSİN, KAZIM KARABEKİR, DOĞAN

BEYKOZ

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜSNİYE, FEVZİ PAŞA, ÇEŞMEBAŞI, MEHMET YAVUZ, ŞEHİT HULUSİ AYTEKİN, PANAYIR, ŞAHİNKAYA

14.10.2022 09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİBAHÇE, KANUN, KÖPRÜBAŞI, TAŞANKAN ÇIKMAZI, ADALET, EVREN, BAĞÜSTÜ, DUYGU ÇIKMAZI, İLKBAHAR, ARICAN, ÖZER, BAHARATÇI, GÜMÜŞ

ÇEKMEKÖY

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİLEK, YEŞİLYURT, AKRAS, KARDEŞLER, KESKİN, ÇAYBAŞI, AKCAN, SULTANGAZİ, ADNAN KAHVECİ, EYLEM, KUŞAK, KAMER, KALE, YİĞİT, MERT, AYCAN, AYSU, AYGÜL, AKKAN, AKTAŞ, KUMSAL14.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT, SULTANGAZİ, KAMER

14.10.2022 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELEN, MEHMET AKİF ERSOY, DURAK, KORU, GÖKKUŞAĞI, ACIBADEM, ŞİMŞİR, YEMCİ, TURGUT ÖZAL, İKBAL, TÖRE, İHYA, ÖDÜL, KADER, TEPECİK, ZÜLFİKAR, KAVİSLİ, GÜLEÇ, ZERDALİ, REYHAN, ZENCEFİL, SİNAN, DİRHEM, AKİK, TURUNÇ, NİŞAN, EBRAR, SADABAD

KADIKÖY

14.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ, REŞAT EKREM KOÇU ÇIKMAZI, MEHTAP, PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY, ECVET GÜRESİN, HATTAT BAHATTİN, PROF. CEVAT MEMDUH ALTAR

14.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIGÜL, BAĞDAT, YILDIZ, VEZİR

14.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATA, MUSTAFABEY, SARAYARDI, ÖMER CELALBEY, ASALET, ACIBADEM, BEDRETTİN, İSMAİL HAKKIBEY

14.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPAĞAÇ, SARIGÜL, BAĞDAT, TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ, ARAYICIBAŞI, PROF. DR. HULUSİ BEHÇET

14.10.2022 12:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELMALIÇEŞME, HAYRULLAHEFENDİ, SÖĞÜTLÜÇEŞME, SÜLEYMANBEY, YAVUZTÜRK

14.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYRULLAHEFENDİ, ALİKALFA, MUSTAFABEY, TAŞKÖPRÜ

14.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEM

14.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET ALİ KANTARCI

14.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DR. ŞAKİRPAŞA, İLTER ERTÜZÜN, CEMAL SÜREYA

14.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI ŞÜKRÜ, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, DR. İHSAN ÜNLÜER

14.10.2022 17:00 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEZMİ OR

14.10.2022 16:00 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPEGÖZ

14.10.2022 16:00 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIZIRBEY, LÜTFİYE

14.10.2022 17:00 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜTLÜÇAYIR, HALİTAĞA, GE

14.10.2022 17:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CANAN, KALFAOĞLU

KARTAL

14.10.2022 10:30 - 11:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI

14.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İLGİ, REÇİNE, ZÜMRÜT, YEŞİLIRMAK, DOĞU, AVCI, TECERDAĞI

14.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LAVANTA, PAMUK

MALTEPE

14.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EFE BOZ, SERİ

14.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CANSEV, SIRMALI

14.10.2022 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKKAYALAR

PENDİK

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REYHAN, EŞREF BİTLİS

SANCAKTEPE

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARAÇ, NAMIK KEMAL, PUSULA

14.10.2022 09:30 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak VAKUR, VATAN, SERVER, SANDAL, GÜNDOĞUSU, HAK, TÜRKELİ, ULUEREN, AKİF

ŞİLE

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, ÇÖKLEMDERE, ACISU, FIRINYERİ, CUMA, ÜST KAVAKLAR, ENSAR, KIŞLA BAYIRI, AĞIL, DENİZGÜLÜ, ÇIKIŞ, HİDAYET, EMSAL, ERİŞİM, GAZİPAŞA, GÜNEŞTEPE, PINAR TARLA, TÜRBELER, KONAKLI

14.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak COŞKUNDERE, DUYARLI

ÜMRANİYE

14.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURİŞ, MÜDERRİS, TAMER, VAİZ, 18 MART, İLMİHAL, NARİN, NATO YOLU, NEVRUZ, ŞENGÖZ, ULU, YEŞİLOVA, NAZLI, UZMAN, ALPER, ÖZGÜRLÜK, ÇAM, GÜLPEMBE, CUMHURİYET, DAL, MAVİDENİZ, GÖZTEPE, ÇÖMLEK

14.10.2022 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LEYLAKLI, ADEM YAVUZ, BİGA ÇIKMAZI, ÖZARSLAN, MENGÜ ÇIKMAZI, DUYGU, MAHMUR, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ, GÖLGELİK, ERGEÇ, TUNALAR, ÖZYAVUZ, İDİL, ASİYE, AKÇE, ŞENKAL, KAYNAŞLI, AMASYA, TANSEL, ÖZIŞIK, KAYIN, SARIÇİÇEK, TUNCELİ, YEŞİL GÖNEN, YAZEVİ, DOLAYLI, ANADOLU, SEYRANTEPE, İNÖNÜ, NARÇİÇEĞİ, FLORYA, TOPAĞACI, BAŞVEKİL

14.10.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇEVANLAR, ÇİFTLİK, FATİH SULTAN MEHMET

ÜSKÜDAR

14.10.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT, AÇELYA, IHLAMUR, AYÇİÇEĞİ, TUNALI, NİLÜFER, MAVİ ÇAM, YEŞİLPALMİYE, SARDUNYA, LALE (ATA2)

14.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KISIKLI, KUŞBAKIŞI, İNCİ ÇIKMAZI, MAHİR İZ