İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde hangi saatlerde kesintilerin yaşanacağını araştırıyor.

İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 7 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:30:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:30:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DERVİŞ, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELATAN, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, ERGÜL, ERGÜN, F23, FİRUZE, G-832, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KISA, KOBALT, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TALK, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-733 bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ATAKAN, SEFER, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKBIYIK, ALCAN, ALPER, ALTIN, ALTINKAYA, ALİ GÜLMEZ, ARABACI, AŞIK VEYSEL, BAMBU, BENER, BUDAK, ERKARAY, EZGİ, FEYYAZ UÇAR, HACI HÜSEYİN PEHLİVAN, HASAN ÖNEL, KEMAL, KOCADERE, KUBİLAY, KURTULUŞ, LABİRENT, MALKOÇ, MELEK, MEMDUH, OZAN, PEHLİVAN, TURAN, UFUK, ŞAFAK sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 07/11/2022 00:01:00 - 07/11/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 07/11/2022 00:01:00 - 07/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/11/2022 03:00:00 - 07/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/11/2022 04:00:00 - 07/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/11/2022 06:00:00 - 07/11/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 07/11/2022 00:00:00 - 07/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 07/11/2022 00:00:00 - 07/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/11/2022 04:30:00 - 07/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, YUNUS NADİ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah PARK ÖNÜ, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, UĞUR MUMCU, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BİLGİLİ, ELİF, GÜLÇİÇEĞİ, ŞEBNEM sk / ŞENLİKKÖY mah SELVİ sk bölgelerinde 07/11/2022 15:00:00 - 07/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 07/11/2022 11:00:00 - 07/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ÇAM sk bölgelerinde 07/11/2022 12:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, FEVZİ PAŞA sk bölgelerinde 07/11/2022 13:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, NURTANESİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah ASLAN, ASUDE, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, CAMİMEYDANI, CEDİDİYE, CEYLAN, DAMLA, DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, EREN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ZERDE, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ÖMÜR, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 07/11/2022 00:00:00 - 07/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MAYA, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, BEBEK DAĞI, BIYIKLI MEHMET PAŞA, ERGİN, GÜLERDİ, NİSBETİYE, SARIOBA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, İHSAN AKSOY sk bölgelerinde 07/11/2022 12:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah BASMA TULUMBA, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK sk bölgelerinde 07/11/2022 00:00:00 - 07/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, METE, OSMANLI, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, ÇİFTEVAV sk / ÖMER AVNİ mah BALÇIK, BEYTÜLMALCI, BEŞİRAĞA ÇIKMAZI, BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, DÜMEN, EBE HANIM, EMEKTAR, FEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, HACI HANIM, HACI İZZET PAŞA, HACI İZZET PAŞA YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, MUHTAR LEYLA ILDIR, RIZA BEY, SARAY ARKASI, SULAK ÇEŞME, TAŞLI ÇIKIŞ, YARASA, ÇİFTEVAV, İMAM KERİM ÇIKMAZI, İNEBOLU, İNEBOLU ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 07/11/2022 00:00:00 - 07/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, DENİZCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, FUADİYE, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, MURADİYE sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, CUMA, CÖMERT, FERAH ÇIKMAZI, HAŞİM HOCA, KULELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, SULTAN FATİH, ŞEREF sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, KAPLAN GİRAY, KOŞU, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, YEDİ EVLER, YURDAGÜL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 473., 474., 475., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 819., 820., KARAOĞLANOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah MALAZGİRT sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 944., 945. sk bölgelerinde 07/11/2022 11:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1250., 1261., 1262., 1263., 1264. sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 685., 686., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1269 sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1276., 1279., 1280., 1282. sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302. sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1272., 1279., 1282., 1284., 1285. sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 07/11/2022 00:05:00 - 07/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM sk / İSLAMBEY mah HALİTPAŞA, HZ. HALİD sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 07/11/2022 11:00:00 - 07/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 07/11/2022 11:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk bölgelerinde 07/11/2022 02:30:00 - 07/11/2022 03:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah MOLLA GÜRANİ sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, HÜSAMBEY sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559., 560., 561., 561/3., KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 07/11/2022 00:05:00 - 07/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 07/11/2022 11:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, MUHTEREMEFENDİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 06/11/2022 22:00:00 - 07/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALABAN, EMEKLİ, HUZUR, KUTSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, SEBLA, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAYRAKTAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, ERİKLİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, KEMALİYE, PELİTLİ, ŞEHİT ER AYHAN KOCAMAN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 502., SEFA, ÇAMLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, SILA, ULUDAĞ, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BİLGE, CEYLANLAR, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, EVREN PAŞA, FERHAT, MELİSA ÇİÇEĞİ, PERVANE, SEVECEN ÇIKMAZI, ÇERMİK, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 07/11/2022 09:30:00 - 07/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DOĞRU MUVAKKİTHANE, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN MEKTEBİ, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah SEZON sk bölgelerinde 07/11/2022 13:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/11/2022 14:00:00 - 07/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah CAMİ, KALE, MÜREKKEP, SERDAR, ŞENNUR sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ATAK ÇIKMAZI, DİRİK ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GÖKKUBBE, MONDROS, NAİM, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZKURT sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, MEKAN sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah PAMUK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 07/11/2022 09:00:00 - 07/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 07/11/2022 09:30:00 - 07/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2114. sk bölgelerinde 07/11/2022 10:00:00 - 07/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

07.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARADENİZ, SEYİTNİZAM, GAZİPAŞA, 63., GÜNBEY

BEYKOZ

07.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10, 43, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65

07.11.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İDRAK ÇIKMAZI, ÇARDAK, FIRIN, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, YAĞMUR, NAZIM TUR, TUR, KARAYEL, ECE, YAZICISUYU, TEŞRİF ÇIKMAZI, ŞİRİN ÇIKMAZI, ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TORUN, DÜZİÇİ, ŞEHİT GÖRKEM TAŞ, GELİN, EMİRGAZİ, ŞEHİT EROL BAL, KUŞBURNU, TURUNÇ ÇIKMAZI, KİREÇOCAĞI, ŞEHİT İRFAN KILIÇ, ALEV, HÜRMET ÇIKMAZI, BAYIR, ŞEHİT BAYRAM TOP, DERTLİ, HİCAP, HAZAR ÇIKMAZI, ÇAKMAK ÇIKMAZI, ALEVLİ, DEDEOĞLU

KADIKÖY

07.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIZIRBEY, DR. ERKİN, YALVAÇ, MERDİVENKÖY

07.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ŞEHİT İLHANLAR, ADİLE NAŞİT

KARTAL 07.11.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU, TAŞLI, SEYFİ, HAYDARBABA, GÜLDEMET, BÖĞÜRTLEN, ÜMİT, TAMAY, NADİDE, MAHİR, MELİSA, SAADET, AYAZMA, ALTINTAŞ, MANSUR, GÜLER, GAZİ OĞUZ UÇAR, YAZLIK, ÇEMENZAR, FETİH, GÜZİDE, KAZDAĞI, OLİMPİYAT, OKUMUŞ

07.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU

MALTEPE

07.11.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKBEY, OĞUZHAN, KISA, YELKENLİ

07.11.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN, GAMZE, SELÇUKBEY, KIRÇİÇEĞİ

PENDİK

07.11.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİĞDEM

SANCAKTEPE

07.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞ, HORASAN, KARANFİLLİ, MÜMİNLER, SEFA, TAŞKENT, GÜRCANLAR, BEŞER, KADIRGA, BUHARA, ÇAĞRI, KILIÇ, AR, CEVAHİR, ABDÜLHAMİT, BAŞKENT, MEVSİM, VEZİR, GÜLİZ, SİTE, MERDİVEN, GÜLSU, MELİS

ŞİLE

07.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALACALI, FATİH SULTAN MEHMET, EZELİ, TAŞDİBEK, ÖZNUR, EMİRLER, BEGONYA, ŞADIRVAN BAŞI, ÇEŞME YOLU, HARMANLAR, KAHVEYOLU, MİRAÇ, AŞAĞI MAHALLE, ARMUT BAYIRI, KUYU YOLU, AKASYALI, MEZARLIK YOLU, KÜÇÜKLÜK, YUKARI KUYU, ÇİMENLER, KÖY YOLU

SULTANBEYLİ

07.11.2022 09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ NAKİ, BEKTAŞİ, DELİKKAYA, CEM, ŞALGAMLI, MECNUN, KURAN KURSU, ŞEHADET, İNANÇ, KADİR, MÜCEVHER, MÜSTAKİL, NAMAZ, GÜRGEN, EYYUBİ, MESCİDİ AKSA, GÜLDEDE, KAMBER, PARLAK, FERASET, HABİB, KEFAL

TUZLA

07.11.2022 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SERENAT, OVACIK, KADİFE, SAYGIN, GÖKKUŞAĞI, KAYHAN, SÜHEYLA, EZGİ

ÜMRANİYE

07.11.2022 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİTEYOLU