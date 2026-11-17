Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği İstanbul’da masaya yatırılacak. Koluman Holding ana sponsorluğunda 10–11 Aralık 2026’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek 10. İstanbul Ekonomi Zirvesi; bakanları, diplomatik temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarını ve iş dünyasının liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin programı ve 10’uncu yıl hedefleri, 16 Kasım’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin geleceği, "AB ile Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem" temasıyla düzenlenecek 10. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde ele alınacak. Koluman Holding ana sponsorluğunda 10–11 Aralık 2026 tarihlerinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek zirvenin programı, 16 Kasım’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısına İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer; İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu üyeleri SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, İTÜ ARI Teknokent CEO’su Prof. Dr. Attila Dikbaş, Savronik Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, Forma Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeliz Akbaş Kırış, Aşci Etci Benglian Avukatlık Ortaklığı Ortağı Avukat Saro Benglian, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü ve BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Özlem Koç ile İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyeleri Karabiber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karabiber, Turcas Holding COO’su Semih Genç, ZF CVS Turkey Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kâzım Eryılmaz, HAP Global Trade & VIP Tourism CEO’su Ceylan Pirinçcioğlu, Adöksan CEO’su Ajda Şener ve Totalsoft CEO’su Görkem Turşucu katıldı.

Ticaret, yatırım ve uluslararası iş birlikleri aynı masada

Yaklaşık 2 bin üst düzey katılımcının hedeflendiği zirvede; finans, sanayi, otomotiv, sağlık, eğitim, turizm, gıda, perakende, enerji, savunma sanayisi, teknoloji ve girişimcilik sektörlerinin geleceği ele alınacak. Uluslararası yatırım fırsatları, finansmana erişim, yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve küresel rekabetçilik gündemin öne çıkan başlıklarını oluştururken, şirketler ve yatırımcılar arasında planlı B2B buluşmaları gerçekleştirilecek.

Zirvede OECD, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, KfW IPEX-Bank, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Women gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Yurt dışından bakanlar ve üst düzey kamu yöneticilerinin katılacağı zirve, 100 ülkeden diplomatik temsilciyi ağırlayacak. Programda Türkiye–AB ilişkileri; ticaret, yatırım, finansman, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma boyutlarıyla değerlendirilecek.

“KOBİ’leri de kapsayan güçlü bir üretim ekosistemine ihtiyaç var”

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, zirvenin 10’uncu yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkileri artık yalnızca ticaret hacmiyle değerlendiremeyiz. Birlikte üretmek, teknoloji geliştirmek ve küresel pazarlarda ortak hareket etmek zorundayız. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısını ve üretim kabiliyetini kalıcı değere dönüştürmek için KOBİ’leri de kapsayan güçlü bir üretim ekosistemine ihtiyaç var. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde yeni yatırım fikirlerinin ve uzun vadeli iş birliklerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz."

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, sağlık, yatırım ve inovasyon gündemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Sağlıkta geleceğe yön veren ülkeler, bilimsel keşfi toplumsal faydaya dönüştüren ve bu faydayı herkes için erişilebilir kılan ülkeler olacak. Sanofi olarak küresel uzmanlığımızı Türkiye’deki yetkinliklerle buluşturarak klinik araştırmalara, yeniliklere erişime ve koruyucu sağlığın güçlenmesine katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemin başarısını, bilimsel ilerlemeyi insanların yaşamında ne kadar hızlı ve kalıcı bir faydaya dönüştürebildiğimiz belirleyecek. Zirvenin bu hedef doğrultusunda uzun vadeli yatırımlara ve somut iş birliklerine zemin hazırlamasını arzu ediyoruz."

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, zirvenin hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme girerken, diyalog ve somut iş birlikleri her zamankinden daha fazla önem taşıyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncu yılında, ‘AB ile Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem’ temasıyla kamu, diplomasi ve iş dünyasının temsilcilerini aynı platformda buluşturuyoruz. 10–11 Aralık’ta Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceğimiz zirvede, farklı sektörlerin dönüşümünü ve yeni iş birliği fırsatlarını ele alacağız. Zirvenin, ortak aklı somut adımlara dönüştüren güçlü bir buluşma olmasını diliyoruz."

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, sanayinin dönüşümüne ilişkin şunları söyledi: "Yeşil ve dijital dönüşüm, uluslararası rekabetin temel koşullarından biri haline geldi. KOBİ’lerimizin finansmana ve teknolojiye erişimini güçlendirirken Avrupa ile yüksek katma değerli üretim ve sürdürülebilirlik odaklı yeni iş birlikleri geliştirmeliyiz."

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Avrupa pazarındaki rekabet koşullarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Avrupa pazarında kalıcı olmak için rekabetçi fiyatın yanı sıra kalite, zamanında teslimat, çevresel standartlara uyum ve üretimde izlenebilirlik gerekiyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı ve esnek üretim kabiliyeti önemli bir avantaj. Bu avantajı güçlendirmek için enerjiyi daha verimli kullanan, kayıpları azaltan ve dijital sistemlerden yararlanan bir sanayiye yatırım yapmalıyız. Özellikle KOBİ’lerimizin bu dönüşüm için finansmana ve teknik desteğe erişmesi, ihracattaki rekabet gücümüz açısından belirleyici olacak."

SAVRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, "’Savunma Sanayii Ekosistemi’ paneline ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Dünya, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve teknolojik gelişmelerin güvenlik anlayışını kökten değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Savunma sanayii artık yalnızca askerî güvenliğin değil, ekonomik bağımsızlığın, teknolojik egemenliğin ve uluslararası rekabet gücünün de temel unsurlarından biri hâline geldi. Panelimizde, değişen jeopolitik dengeler ve bölgesel güvenlik sorunlarının yanı sıra Türkiye’nin savunma sanayiinde öncelik vermesi gereken yeni teknolojileri, uluslararası iş birliği fırsatlarını ve küresel değer zincirindeki konumunu ele alacağız. Amacımız, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelecek vizyonuna katkı sunmak ve ekonomik kalkınma ile teknolojik gelişme arasındaki stratejik bağı ortaya koymaktır."

“Katılım sağlayacak girişimlerimizle karşılıklı yeni iş birlikleri doğuracağına inanıyoruz”

İTÜ ARI Teknokent CEO’su Attila Dikbaş, teknoloji ve girişimcilik alanındaki uluslararası iş birliklerini değerlendirerek şunları söyledi: "Teknoloji ve girişimcilik alanında uluslararası projelerimizden ve global iş birliklerimizden edindiğimiz deneyim, farklı ekosistemlerin ortak çözüm geliştirme kapasitesini güçlendiriyor. Bu iş birliklerinin sürekliliği ise ekonomik dönüşümün niteliğini belirliyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi’ni, bu deneyimi paylaşmamıza ve girişimlerimizin geliştirdiği teknolojileri tanıtmamıza imkân sunması açısından önemsiyoruz. Zirvenin, katılım sağlayacak girişimlerimizle karşılıklı yeni iş birlikleri doğuracağına inanıyoruz."

Forma Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeliz Akbaş Kırış, üretimde katma değer ve dönüşüme ilişkin şunları söyledi: "2026’nın ilk dokuz ayında Türkiye’nin makine ihracatı 21,3 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, Türk makine sanayisinin uluslararası pazarlardaki gücünü gösteriyor. Avrupa ile iş birliklerini derinleştirmek, teknolojiye ve sürdürülebilir üretime yatırım yapmak, sektörümüzün rekabet gücü için belirleyici olacak. Kadınların üretimde ve karar mekanizmalarında daha fazla yer alması da bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, eğitimin dönüşümüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Geleceğin ekonomik rekabetine bugünün sınıflarında hazırlanıyoruz. Yapay zekâ, otomasyon ve yeşil dönüşüm iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerileri hızla değiştirirken, Avrupa ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek gençleri nasıl yetiştireceğimizi de konuşmalıyız. Gençlerimizin bilgiyi sorgulayan, teknoloji üreten ve farklı kültürlerle birlikte çalışabilen bireyler olarak yetişmesi gerekiyor. Bunun için eğitim kurumlarıyla sanayi, üniversiteler ve teknoloji şirketleri arasında daha güçlü iş birlikleri kurmalıyız."

TotalSoft Genel Müdürü Görkem Turşucu, dijital dönüşüm ve uluslararası teknoloji iş birliklerine ilişkin şunları söyledi: "Kalıcı başarı için ülkeler arası bilim, teknoloji ve sanayi iş birliklerini güçlendiren ekosistemlere yatırım yapılmalı. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye ile AB ülkeleri arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum."

Karabiber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karabiber, yapay zekâ çağında insan deneyimi ile teknolojinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "İstanbul Ekonomi Zirvesi’ni farklı fikirleri ve deneyimleri bir araya getirdiği için değerli buluyorum. Geleceğin güçlü ticaret stratejilerinin insan aklı ile teknolojinin ortak katkısıyla şekilleneceğine, bu buluşmanın yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum."

Zirveye geniş kurumsal destek

Koluman Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek 10. İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne Sanofi, Borusan Otomotiv, İTÜ ARI Teknokent, Forma Makina, Savronik, Karabiber Holding, TotalSoft, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Özmen Un, Güneri Makina, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Schneider Electric, HPM Hijyen Proses Makinaları, Uğurcan Gümrük Müşavirliği, TCK by Kıraç, TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, MOPA Exclusive ve Citio destek veriyor.

Zirvenin konuşmacı programında TOGG, Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck Defence, Pegasus Airlines, Koton, BigChefs, SANKO Holding ve Reis Gıda yöneticileri; enerji ve teknoloji alanından Siemens Energy, ACWA, Enercon, Enerjisa Üretim, Microsoft Türkiye, IBM Türkiye ve Hikvision Türkiye temsilcileri yer alacak. Finans sektöründen Akbank, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Citibank Türkiye ve TEB yöneticileri ile KPMG Türkiye ve OYAK temsilcileri de programa katılacak.

Dünya Barışı Resepsiyonu ve Altın Değerler Ödül Töreni

10 Aralık akşamında düzenlenecek Dünya Barışı Resepsiyonu, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcilerini uluslararası diyalog ve iş birliği için buluşturacak ve Hakan Aysev konseriyle sona erecek.

11 Aralık akşamında gerçekleştirilecek 10. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde ise kendi alanlarında çalışmaları ve başarılarıyla öne çıkan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edilecek. Gala gecesi Şevval Sam konseriyle tamamlanacak.