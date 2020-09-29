İstanbul Eczacı Odası, eczanelerde uyulması gereken Kovid-19 tedbirlerini video mesajla anlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vatandaşların eczanelerde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin video hazırladı.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Eczacı Odası Gençlik Meclisi'nce hazırlanan videoda, salgında dikkat edilmesi gereken önlemler gösterildi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin zarar görmemesi için vatandaşların eczanelerde alınan tedbirlere uymalarını beklediklerini dile getirdi.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının yanı sıra yoğun bakım hasta sayılarının da artış eğiliminde olduğunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşıldığına dikkati çeken Sarıalioğlu, vatandaşların tedbirlere yeteri kadar riayet etmediğini belirtti.



Eczacılar olarak pandemiye karşı en ön safta savaştıklarını vurgulayan Sarıalioğlu, bu mücadelenin zarar görmemesi için vatandaşların da kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.

Eczanelerdeki bekleme koltuklarının kaldırıldığını ifade eden Sarıalioğlu, hastaların eczanede 1-2 kişiden fazla hasta varsa dışarıda beklemeleri gerektiğini vurguladı.



Hastaların eczaneye girdiklerinde önce ellerini dezenfekte etmelerini isteyen Sarıalioğlu, sosyal mesafeye uyulması, banko, raf ve ürünlerle el temasından kaçınılması, eczanede mümkün olduğunca kısa süre geçirilmesi çağrısında bulundu.



Cenap Sarıalioğlu, önce kendileri ve eczane çalışanlarını korumak zorunda olduklarını, böylece toplum sağlığını da koruyabileceklerini belirterek, "Unutmamalıyız ki uyacağımız hiçbir tedbir boşuna değildir. 2021 yılını sevdiklerimizle beraber görmek istiyorsak maske-mesafe-temizlik kuralına hep birlikte uyalım, bir an önce sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.



