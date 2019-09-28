İstanbul depremini imam hatiplere bağlayan Celal Şengör'e tarihi ayar!

yeniakit.com.tr İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, işi propagandaya dökmek isteyen kesim, Celal Şengör’ün İslam’a kin kustuğu sözlerini sosyal medyada yaymaya kalkıştı. Söz konusu sözler, sağ duyulu kesim tarafından sert bir şekilde eleştirildi. THM Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun da, Şengör’ün İmam hatipler üzerinden İslam’ı hedef alan sözlerine dikkat çeken bir cevap verdi.

99 depremi ve Japonya hatırlatması

Uzun, Şengör’ün sözlerinin ardından Japonya’da 19 bin kişinin öldüğü depremi ve 17 Ağustos depremi sırasında İmam hatiplerin büyük bölümünün kapalı olduğunu hatırlattı. Abdurrahman Uzun şunları yazdı:

“Bilim ve teknoloji devi Japonya'da İmam Hatip Liseleri olduğu için mi 4 yıl önce depremde 19 bin kişi öldü? 1999 yılında Türkiye'de neredeyse tüm İmam Hatipler kapalıydı. Neden 99 depreminde o kadar insan hayatını kaybetti? Hem alçaksınız hem de zır cahil!”

“Rahatsız etmeye devam edeceğiz”

Uzun, “Dertleri ne deprem, ne insanlar, ne de güzel memlektimiz. Tek dertleri İslam'a, Müslümanlara saldırmak, çamur atmak. Ama sizleri rahatsız etmeye devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'ün skandal sözleri

Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan ve tüm Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem hakkında, "162 İmam Hatip inşa ederken 9 Fen Lisesi yaparsan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstehaktır." demişti.

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