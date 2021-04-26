İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında konuşan Jeolog, Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da minimum 7, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir depremin olacağını söyledi. Öte yandan İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki deprem için hazırlıklar yapıldı. Buna göre depremde vatandaşlar İstanbul'da şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçlarıyla tahliye edilecek. Kaynak: İstanbul depremi için tüm senaryolar düşünüldü, planlar yapıldı! Vatandaşlar böyle tahliye edilecek.

İstanbul depremi deniz yolundan yapılacak tahliyeler

Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak.

Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.

İstanbul depremi demir yolu tahliyeleri

Ancak tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demiryoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları.

İstanbul depremi kara yolu tahliyeleri

Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak.Tüm ayrıntıların düşünüldüğü deprem eylem planında, hava yolu da tahliye için kullanılacak. Bunlar, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.

İstanbul depremi tahliyeler hangi illere yapılacak?

Olası İstanbul depremi sonrası hangi illere tahliyelerin de yapılacağı belli oldu. Buna göre tahliye edilen vatandaşlar belirlenen destek illere götürülecek. Burada da iller iki gruba ayrılacak. İlk olarak vatandaşlar Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

Deprem haftası dolayısıyla açıklama yapan Prof Naci Görür, Büyükçekmece ile Küçükçekmece ilçeri için uyarıda bulundu. Görür, "Buralar heyelan olan yerler, şu anda bile hareket ediyor. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir. İstanbul depreme yaklaşıyor. Muhtemelen ilk kırılacağını düşündüğümüz yer de Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasında Kumburgaz Kolu. Dolayısıyla bu depremde İstanbul genelde etkilenecek ama en fazla Avrupa yakası etkilenecek." ifadelerini kullanmıştı.