İstanbul depremi esnasında duygulandıran görüntü
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Sultangazi'de bulunan bir okulda 2 çocuğun, yürüme engelli olan arkadaşının koluna girerek okuldan çıkarması görenleri duygulandırdı.03 Ekim 2019 Perşembe 15:46
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
3 dakika içerisinde tahliye edildi
Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti.
Yürüme engelli arkadaşlarının koluna girdiler
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
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