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Yerel ‘İstanbul depremi 2 dakika sürecek!'
Yerel

‘İstanbul depremi 2 dakika sürecek!'

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından gözler bir yandan da İstanbul'a çevrildi. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör "Şiddeti 9'a çıkabilir" diyerek İstanbulluları endişelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:05:00 -
‘İstanbul depremi 2 dakika sürecek!'

Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak bazı illerde binlerce binalar yıkıldı; 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

DEPREMZEDELER HATAY’DAKİ 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ YENİ DEPREMLE SARSILDI

Bölgedeki depremzedeler Kahramanmaraş depreminin şokunu atlatamadan bu kez Hatay’daki 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

6 Şubat’taki depremle neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı şehirde, dün akşam hasar gören bazı evlerde yerle bir oldu. Hatay’daki depremde 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı.

UZMANLARDAN YENİ DEPREM UYARISI

Son iki haftada yaşanan yıkıcı depremler endişe yaratırken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor.

Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

GÖZLER BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE ÇEVRİLDİ

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen ‘Büyük Marmara Depremi’ni yeniden gündeme getirdi.

Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul’daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

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