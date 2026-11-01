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İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

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İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

Hatay'da iş yerinde beraber çalıştıkları arkadaşlarının ev anahtarını kopyalayan çift, gizlice girdikleri evden arkadaşlarına ait 1,5 milyon TL değerindeki ziynet ve dövizi çaldı.

#1
Foto - İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı.

#2
Foto - İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#3
Foto - İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

#4
Foto - İhanet beklemediği yerden geldi: Arkadaşlarının hayalini çaldılar!

Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi. Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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