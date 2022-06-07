  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul dahil 4 şehir için sağanak uyarısı!
Yerel

İstanbul dahil 4 şehir için sağanak uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 16:00:00 -
İstanbul dahil 4 şehir için sağanak uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay