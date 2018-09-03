İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan yaptığı açıklamada "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 41 kamu davası açılmış, 34'ü karara bağlanmış, çoğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır" dedi.03 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan yaptığı açıklamada "15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 41 kamu davası açılmış, 34'ü karara bağlanmış, çoğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır" dedi.
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