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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni uygulama! Gece başlandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ana arter niteliğindeki yollarda, ilçelerdeki ihtiyaçları da dikkate alarak çevre koruma, yol düzenlemeleri, çevre bakımı, yol bakım ve onarımı, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni uygulama! Gece başlandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha temiz bir  İstanbul için "yerinde çözüm" uygulamaları kapsamında kent genelinde "gece  temizlik çalışması" başlattı. 

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'daki belediye sosyal tesisleri önünde  uygulamanın ilk mesaisi için toplanan İBB temizlik çalışanları, gece boyu  İstanbul'u gezerek "Yerinde Denetim, Sorunların Tespiti ve Yerinde Çözüm Projesi"  çerçevesinde temizlik  çalışması yürütüyor.

İBB çalışanları, ana arter niteliğindeki yollarda,  ilçelerdeki  ihtiyaçları da dikkate alarak çevre koruma, yol düzenlemeleri, çevre bakımı, yol  bakım ve onarımı,  yol ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor.  İstanbul  trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen çalışmalar gece yarısından başlayarak  sabaha kadar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında sorunlar tespit edilerek çözüm üretiliyor veya  belirli bir takvim içinde çözüme kavuşturuluyor. Çalışma yapılan bölgelerdeki  alanlar ekipler tarafından süpürülerek belediye araçlarıyla yıkama ve temizlik  işlemleri yerine getiriliyor.

Bu geceki çalışmalara Ulaşım Daire Başkanlığından 5 araç, 5 ekip  ve 20 personel, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından 4 araç, 4  ekip, 21 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 7 araç, 8 ekip,  16 personel, Destek Hizmetleri Başkanlığından ise 2 araç, 10 personel  olmak  üzere toplam 18 araç, 17 ekip ve 67 personel katılıyor.

Çalışmaların belirli bir takvime göre kentteki tüm ilçelerde  uygulanacağı ve projenin 758 personelden oluşan ekipler tarafından yürütüleceği  bildirildi.

Gece temizlik ve denetim çalışmalarına İBB Genel Sekreteri Hayri  Baraçlı başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, daire  başkanları, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:09
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