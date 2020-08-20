  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem! Hasan Bülent Kahraman istifa etti
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem! Hasan Bülent Kahraman istifa etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'de Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:11:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem! Hasan Bülent Kahraman istifa etti

Yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir istifa haberi daha geldi.

İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman görevinden istifa etti.

Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen karanlık Odatv'de yer alan habere göre; Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek kurul üyeliğinden kendi rızasıyla ayrıldığını ifade etti.

İBB, gündeme hizmetle değil istifayla geliyor

İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbullara hizmet etmesi gerek İBB, gündemi ya skandallarla yada istifa haberleriyle meşgul ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Konuk

Çaycı istifa ediyor gene deprem diye başlık atıyonuz.
  • Yanıtla
Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı
Dünya

Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkes şaşkına döndü.
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
‘AK Parti ve MHP üzerinde çalışıyor’ diyen Selvi’den Ankara’yı sallayan iddia
Siyaset

‘AK Parti ve MHP üzerinde çalışıyor’ diyen Selvi’den Ankara’yı sallayan iddia

Gazeteci Abdülkadir Selvi, AK Parti ve MHP’nin seçim barajı üzerinde çalıştığını belirterek, 2023 seçimlerine dair dikkat çeken iddialarda b..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı