İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı! 6 yeni enerji santrali kuruluyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırmak amacıyla 5 farklı güneş enerji santrali kuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 yeni enerji santralinin kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde enerjide dışa bağımlılığı azaltma üzerine çalışmalar yapan İBB, bu konudaki hedeflerine teker teker ulaşıyor.

Güneş santralleri ile ilgili bilgi veren İstanbul Enerji A.Ş Proje ve İş Geliştirme Şefi Ersin Aydın, "İkitelli'deki güneş enerji sistemimiz İstanbul'un en yüksek kapasiteye sahip güneş enerji sistemi konumunda. Alan olarak projemiz 15 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. 7 bin 200 metrekare bir deponun üzerine yine aynı metrekare ölçülerde diğer deponun üzerinde kurulu. Bu tesisimizde üretilen enerji yaklaşık olarak bin 10 hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor. Yılda 2 buçuk milyon kilowat saatlik bir elektrik üretimi oluyor. Bu da milli ekonomiye 1 milyon 200 bin liralık bir katkıda bulunuyor" diye konuştu.

"Şu anda 5 tane güneş enerji santralimiz bulunuyor"

İstanbul Enerji A.Ş olarak 2016 yılında güneş enerji santrallerine başlandığını ifade eden Ersin Aydın, "Şu anda 5 tane güneş enerji santralimiz bulunuyor. Bunların haricinde ön hazırlığını yaptığımız 6 adet enerji üretim santralimiz de var. Şu an hizmet veren 5 güneş enerji santralimizden 2 buçuk milyon kilowatt saatlik bir verimimiz oldu. Bununla birlikte bizim devam etmekte olan farklı dallarda da enerji üretim santralleri projelerimizde bulunuyor" diye konuştu.

Ülke olarak enerji ihtiyacımızın büyük bir bölümünün dışardan temin edildiğini dile getiren Aydın, bu ve bunun gibi güneş enerji projeleriyle en azından milli ekonomiye ve ülkenin enerji arzına birazcık daha katkıda bulunmaya yarar sağladıklarını sözlerine ekleyerek, "İkitelli Güneş Enerji Santrali ve diğer 4 santralinde finansal olarak katkıda bulunması haricinde karbon emisyonunun azaltılması konusunda da çevreye çok yararlı bir proje olduğu da bilinmesi gerekir" dedi.

Kaynak: enerjienstitusu.com