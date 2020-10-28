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Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı!
Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı!

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Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:55:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev almak isteyenler İBB personel almı iş başvurularını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere İstasyon amiri, iş analisti, yazılımı uzmanı, vidanjör, kombine kanal temizleme aracı operatörü alımı gerçekleştirmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden ilan yayınlamakta. İBB iş başvurusunda bulunmak isteyenler İBB kariyer üzerinden genel başvuruda yapabilmekteler.

İBB alımları

İBB iş başvurusu tren sürücüsü başvurusunda son tarih 15 Kasım. 

İBB tren sürücüsü başvuru şartları neler?

- En az Teknik Lise / Meslek Lisesi mezunu veya Üniversitelerin Elektrik - Elektronik, Otomotiv, Motor, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Raylı Sistemler, Mekatronik, Otomasyon, Makine bölümlerinden mezun,

- Vardiyalı çalışma konusunda herhangi bir engeli olmayan,

- En az B sınıfı ehliyeti ve Psikoteknik belgesi olan,

- Hizmet kültürü gelişmiş, misafir memnuniyetine önem veren,

- Problem çözme ve planlama becerilerine güvenen,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

- İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,

“Tren Sürücüsü” alımı yapılacaktır.

Bu özelliklere sahip, İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

İş Tanımı

- Belirlenen hareket planına uygun olarak metro, tramvay, vb. kent içi raylı sistem ulaşım araçlarını kullanmak ve ulaşımın devamlılığını sağlamak.

İBB istasyon amiri iş başvuru şartları neler?

İBB istasyon amiri başvuruları 27 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

- Lisans mezunu,

-Müşteri – misafir ilişkilerine dayalı pozisyonlarda deneyimli,

- Ekip yönetimi deneyimi olan,

- Şikayet, memnuniyet yönetimi çalışmalarına dahil olmuş,

- İnsan ilişkilerine güvenen, hizmet kültürü gelişmiş, çözüm odaklı bir anlayışa sahip olan,

- Vardiyalı çalışma konusunda herhangi bir engeli olmayan,

- MS Office programlarını aktif kullanabilen, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

- İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,“İstasyon Amiri” alımı yapılacaktır.

Bu özelliklere sahip, İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

İş Tanımı

-Metro istasyonlarında sunulan hizmetlerin takibi, koordinasyonun sağlanması,

- Yolcu ilişkilerinin yönetimi, yolculardan gelen istek ve taleplerin cevaplandırılması,

- Arıza durumlarında ilgili birimlere iş yönlendirmelerinin yapılması.

İBB iş başvurusu yapmak için tıklayın

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