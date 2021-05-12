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Ekonomi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak
Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:42:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

-  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  ve  Kurumumuzca  onaylanmak üzere fotokopisi,

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

Boy  ve  kilo  ölçümü  esnasında  BAŞVURU  FORMU  dışında  fiziki  olarak  herhangi  bir evrak teslim edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından,  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının  5  (beş)  katı  aday  (toplamda  1390  kişi)  sınava  çağrılacak  ve  bu  adayların  uygulama sınavına  girmeden  önce  tabip  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Başvuru  esnasında beyan ettikleri boy  ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

İlanda  belirtilen  şartları  taşımayan  başvurular  ile  posta  ve  e-posta  yolu  ile  yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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