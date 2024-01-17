İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Mevcut Belediyeye tavsiyem gelip Esenler’deki dönüşüme baksınlar

Esenler’i çok sevdiğini belirten Kurum, Esenler’de yaptıkları kentsel dönüşümden bahsederek, ‘’Bu şehir; her alanda dönüşümün, değişimin simgesi oldu. Türkiye’nin ilk akıllı şehrini beraber başlattık. Yeni yeşil alanları beraber kazandırdık.’’ sözleriyle vatandaşlara hitap etti. İstanbul’da değişim vaktinin geldiğini belirten Murat Kurum, ‘’31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum; Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun var olun!’’ diyerek konuşmasını tamamladı. Murat Kurum’a Esenler Ak Nokta ziyaretinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş ile MHP Esenler İlçe Başkanı Hakan Özel eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler’de vatandaşlara seslendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı döneminde Esenler’de kentsel dönüşümü başlatan Murat Kurum’a Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş ile MHP İlçe Başkanı Hakan Özel eşlik etti.

Güne Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin ziyaretiyle başlayan Murat Kurum öğleden sonra Esenler’de coşkulu bir kalabalığa seslendi.

‘’Mevcut Belediyeye tavsiyem gelip Esenler’deki dönüşüme baksınlar!’’

Esenler’in her yerinde, Davutpaşa’da ve Dörtyol’da bugün heyecan ve coşkunun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Murat Kurum, ‘’İstanbul’un asil kadınları burada! Güzel, yiğit gençlerimiz yanımda! Yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum; kıymetli Belediye Başkanımız, Esenler markasının mimarı Tevfik Göksu Başkanımız yanımda!’’ diyerek destekleri için herkese teşekkür etti. İstanbul’u Tevfik Başkan ile beraber alacaklarını belirten Kurum, ‘’Mevcut Belediyeye tavsiyem gelip Esenler’deki dönüşüme baksınlar!’’ dedi.

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‘’İstanbul’a hizmet aşkıyla doluyuz’’

İstanbul’da vatandaşlar ile buluştuklarını dile getiren Kurum, ‘’Bugün de hep güzel anılar biriktirdiğimiz yerdeyiz. Güzel Esenler’imizin misafiriyiz.

Benim yüreğimde; Esenler’in yeri başka. Esenler’i çok seviyorum. Esenler’e de, İstanbul’a da hizmet aşkıyla doluyuz.’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.

‘’Teşkilatımız hazır kadınlarımız hazır’’

Esenler’in seçime hazır olduğunu belirten Kurum, ‘’Teşkilatımız hazır! Kadınlarımız hazır! Gençlerimiz hazır! İstanbul hazır! İstanbullular hazır! Hazır mıyız? Yeniden İstanbul için, hazır mıyız? Sadece İstanbul için hazır mıyız?’’ dedi.

‘’Kentsel dönüşümü beraber yaptık’’

Kentsel dönüşüme dikkat çeken ve Tevfik Göksu’ya iş birliği için teşekkür eden Murat Kurum, ‘’Tevfik başkanımızla beraber hakikaten çok güzel işler yaptık. Bu şehir; her alanda dönüşümün, değişimin simgesi oldu. Türkiye’nin ilk akıllı şehrini beraber başlattık. Yeni yeşil alanları beraber kazandırdık. Kentsel Dönüşümü beraber yaptık.

Başkanımızla, ekibiyle; Esenler’le gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

‘’İstanbul’da değişim vakti’’

İstanbul’da değişim vaktinin geldiğini söyleyen ve değişimin sokaktan başlayacağını ifade eden Murat Kurum, ’’İşte bugün olduğu gibi bizi hep sokakta göreceksiniz. Çalışırken, koşarken göreceksiniz. Biz polemiklerde değil, sevginin tarafındayız. Şefkatin tarafındayız. Saygının yanındayız. Sevdanın tarafındayız.’’ dedi.

‘’Sana söz İstanbul’’

İstanbul’daki kötü gidişi durdurmak için değişim vaktinin geldiğini ve bunun için de Büyükşehir Belediyesi’nin mührünü alacaklarını söyleyen Murat Kurum, ‘’Bu kötü gidişi beraber durduracağız. Bu değişimi, bu şehrin başkanı olarak yapmayacağız. Her evin evladı, her yuvanın Muradı olarak yapacağız.’’ diyerek konuşmasına devam etti.

‘’İstanbullular için çalışacağız’’

İstanbul’daki çocuk parkı yetersizliğine, Büyükşehir Belediyesinden kalıcı destek alamayan gençlere dikkat çeken Murat Kurum, ‘’Parkı esirgenen yavrularımız, hali hatrı sorulmayan yaşlılarımız, İstanbul’u doya doya yaşayamayan engelli kardeşlerimiz için çalışacağız. Ve bu şehri el ele, gönül gönüle; yeniden ehil ellere teslim edeceğiz.’’ dedi.

‘’İstanbul’da yeniden diriliş ve yükseliş dönemi başlayacak’’

31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama döneminin biteceğini, yeniden diriliş ve yeniden yükseliş döneminin başlayacağını söyleyen Kurum, ‘’Şimdi sizlere soruyorum. Hep birlikte, “Şimdi İstanbul” diyecek miyiz?

Hep birlikte “Sadece İstanbul” diyecek miyiz? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum; Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun var olun!’’ diyerek sözlerini noktaladı.