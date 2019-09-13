İstanbul Büyükçekmece'de yan baktın kavgası kanlı bitti

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi mahallede bulunan çay ocağında oturuyordu. Bu sırada Turgay Demir isimli şahıs beraberindeki iki kişiyle birlikte çay ocağına geldi. Çay ocağında oturan şahıslar ile Turgay Demir ve beraberindekiler arasında yan baktın tartışması çıktı. Önceden de husumetli olan iki grup bir anda birbirine girdi.

Kavga sırasında şahıslardan biri silahını çıkararak ateşledi. Turgay Demir başından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. Silahı ateşleyen şahsın ise kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.