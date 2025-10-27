İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul’da hafta sonu ılıman geçen havanın ardından yeni haftaya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısıyla giriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamalara göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırması ve metrekareye 30 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. Kent genelinde etkili olacak yağışlar nedeniyle yolların göllenme riski taşıdığı, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Peki, yağışlar ne kadar sürecek?

Pazartesi günü İstanbul’da hava nasıl olacak?

AKOM’un son tahminlerine göre pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış ve zaman zaman fırtına etkili olacak. Rüzgarın saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yağışların özellikle Boğaz çevresi, Anadolu Yakası ve kıyı ilçelerde yoğunlaşması bekleniyor.

Yağışlar kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahmin raporuna göre, sağanak yağış salı günü de devam edecek. Çarşamba gününden itibaren ise hava kademeli olarak açılacak ve parçalı bulutlu bir görünüm kazanacak. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve sel uyarısı

AKOM, rüzgarın zaman zaman fırtına hızına ulaşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara, yollarda su birikintilerine ve ani su baskınlarına karşı tedbir alınması istendi. İstanbul genelinde rüzgarın yönünün gün boyunca güneybatıdan eseceği, akşam saatlerine doğru kuzeybatıya döneceği bildirildi.

Haftanın devamında hava nasıl olacak?

Hafta ortasından itibaren İstanbul’da yağışların sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıkları yeniden 20 derecenin üzerine çıkacak. Perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu, hafta sonu ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, yağışlı sistemin hafta ortasında doğuya doğru ilerleyeceğini, Marmara genelinde havanın cuma itibarıyla sakinleşeceğini belirtiyor.