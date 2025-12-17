  • İSTANBUL
Dünya Göçmen botu battı: 14 ölü!
Göçmen botu battı: 14 ölü!

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'a doğru yol alan botta, aralarında Mısırlıların da bulunduğu farklı ülkelerden 34 düzensiz göçmenin olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası açıklarında batan botta yer alan 14 Mısırlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ kurtulan Mısırlılara gerekli yardımların sağlanması için Mısır'ın Atina Büyükelçiliğine talimat verdiği, cenazelerin ülkeye getirilmesi için de gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Yunan basını, Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

