Dünya

İsrail 3 Suriyeli'yi kaçırdı!

Kuneytra’da terörist İsrail güçleri, El‑Hamidiye kasabasındaki üç genci gözaltına alıp tutukladı.

Terörist İsrail güçleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra vilayetinde Pazartesi akşamı üç genci gözaltına aldı. Bu olay, Suriye'de arka arkaya saldırıların gerçekleştiği bir zamanda vaki oldu.

Suriye devlet televizyonu Alikhbaria'ya göre, İsrail güçleri Kuneytra kırsalındaki El-Hamidiye kasabasında düzenledikleri bir baskın sırasında üç kişiyi tutukladı.

Tutuklamalarla ilgili olarak Tel Aviv veya Şam'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son haftalarda Suriye'nin güneyinde İsrail'in ihlalleri neredeyse günlük hale geldi ve tutuklamalar ile geçici kontrol noktalarının kurulması da dahil olmak üzere olaylar kamuoyunda öfkeyi artırdı.

Suriyeliler, İsrail'in devam eden ihlallerinin istikrarı yeniden sağlamaya yönelik çabaları baltaladığını ve hükümetin ekonomik koşulları iyileştirmeyi amaçlayan yatırımları çekme girişimlerini zorlaştırdığını söylüyor.

Suriye hükümetinin İsrail için hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail güçleri defalarca Suriye topraklarına girerek hava saldırıları düzenledi, sivilleri öldürdü ve Suriye askeri tesislerini, araçlarını, silahlarını ve mühimmatını imha etti.

Suriye hükümetinin verilerine göre, Aralık 2024'ten bu yana İsrail, Suriye'ye 1.000'den fazla hava saldırısı ve güney illerine 400'den fazla sınır ötesi baskın düzenledi.

Beşar Esad rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, Suriye ile 1974'te imzalanan bir anlaşmayı ihlal ederek, silahsızlandırılmış tampon bölgeyi ele geçirerek Suriye Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

