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Aktüel İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim
Aktüel

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul'un 39 ilçesinde ve boğazda yürütülen ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında yatlara denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:43:00 -
İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi.

Yat sahibine cezai işlem uygulandı

 

Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.

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