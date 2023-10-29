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Gündem İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek ve dron gösterisi büyüledi!
Gündem

İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek ve dron gösterisi büyüledi!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 22:54:00 - 2023-10-29 23:01:51

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturuldu.

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturuldu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası ve ay yıldız görseli oluşturuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, ’Yaşasın Cumhuriyet’ ve ’Türkiye Yüzyılı’ yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

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Yorumlar

KaraVeli

Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur. [Necip Fazıl Kısakürek]

fetösavar

dünyanın yüz yıldır petrollemizi kullanmasının kutlaması mı, bu neyin kutlaması??? yani monarşinin yerine cumhuriyet olması milleti ne kadar ilgilendiriyor ki ya da ne kazandırdı? kutlayacak olanlar olsa olsa cb olabilir... devletin başı hariç ne değişti ki? parlemento o zaman da vardı...
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