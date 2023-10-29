İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek ve dron gösterisi büyüledi!
İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturuldu.
İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ışık, havai fişek ve dron gösterileri yapıldı. Nefes kesen gösteride dron ile gökyüzünde Cumhuriyet yazısı, Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturuldu.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.
Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası ve ay yıldız görseli oluşturuldu.
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Ayrıca, ’Yaşasın Cumhuriyet’ ve ’Türkiye Yüzyılı’ yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.