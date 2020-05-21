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Yerel

İstanbul Boğazı'nda şaşkına çeviren görüntü! Kimse gözlerine inanamadı

Sarıyer İstinye Sahili'nde binlerce balık, kıyıya kadar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerine kalan Boğaz'ın tadını balıklar çıkarıyor. Yunuslardan sonra bugün nadir rastlanacak görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:00:00 - 2020-05-21 15:01:08

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, İstanbul Boğazı nadir rastlanacak görüntülere sahne oluyor. Sahillerin olta balıkçıları ve teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı. Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Denizin yüzeyi balıklarla kaplıydı

İşe giderken balıkların kıyıya geldiğini gören ve çok şaşırdığını ifade eden Özkan Ünal, "Çok heyecanlıydı açıkçası. O gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yollar bayağı boştu, ben de denizi seyrederek işe doğru gidiyordum. Çok enteresan bir şekilde denizin yüzeyi komple balıklarla kaplıydı" dedi.

Muhteşem bir manzaraydı

"Daha önce hiç görmediğim bir şekilde fazla balık vardı" diyen Ünal, "Çok güzeldi. O anları hatıra kalması için videoya kaydettim. Hep bu yolu kullanıyorum işe giderken ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Muhteşem bir manzaraydı. İnsan bu kısıtlamalar devam etse, haftada bir gün insanlar dışarıya çıkmasa da hayvanlar daha rahat etse diye düşünüyor. Doğadaki en zararlı canlılar biziz gibime geliyor. Biraz geride kaldığımız zaman, doğadaki güzellikleri görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

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