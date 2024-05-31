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Gündem İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Gemi trafiği durduruldu
Gündem

İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Gemi trafiği durduruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-31 08:53:00 -
İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Gemi trafiği durduruldu

176 metre boyundaki gemi, İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde arıza yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.

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Yorumlar

düşünür

kanal istanbul ne kadar önemli gördünüz mü şimdi? sultan abdülhamid han ve reis gibi vizyonlu liderler çıkardık. yine adam edemedik.
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