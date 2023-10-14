  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili büyük skandal! Vatandaşı soymaya başladılar

Türkiye için temiz enerji odaklı karar: Türkiye'ye 400- 500 milyon dolar arasında olan paket! Ülkemizde bekleniyor!

Türkiye genelinde 1150 mağazası olan şirketten beklenmedik karar! Türk tekstil devi satışa çıkarıldı

"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" diyerek algı yapan CNN muhabiri özür diledi

Arap ülkesi şokta: Türkiye'ye bunu yaptığımızdan beri her 24 saatte 35 milyon dolar kaybediyoruz

Cübbeli Ahmet Hoca, Hamas-İsrail savaşında sorumlu ülkeyi açıkladı! Onları işaret etti! Herkes şaşkın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması

Acun Ilıcalı'nın büyük yalanı ortaya çıktı! Canlı yayında gerine gerine açıklamıştı ama gerçek başkaymış

Hazine ve Maliye Bakanlığından Mehmet Şimşek açıklaması
Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Yeniakit Publisher
2023-10-14 22:56:00 -
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23