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Gündem İstanbul Boğazı yunusların şöleniyle şenlendi
Gündem

İstanbul Boğazı yunusların şöleniyle şenlendi

İstanbul Boğazı’nda sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan yunus balığı sürüsünün görsel şöleni güzel anlara sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:34:00 -

Havadan çekilen görüntüleriyle yunus balıklarının görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sevimli yunuslar, turistlerin ilgi odağı oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı’nın birçok noktadasın da yunus balıkları görülmeye başlandı.

Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı. Yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan görüntülendi. Yunus balıklarının görüntüsü belgesellik görüntüler oluşturdu. Yunus balıkları aynı zamanda, turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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