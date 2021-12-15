İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Pek çok kişi İstanbul Boğazı’nın neden kapatıldığını, bir kaza olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul Boğazı neden gemi trafiğine kapatıldı?

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası yaşandı. Bu sebeple boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı" denildi.