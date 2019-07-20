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İstanbul Boğazı dev organizasyona hazır

Asya ve Avrupa kıtasını kulaçlarla birleştiren 31.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
İstanbul Boğazı dev organizasyona hazır

Asya ve Avrupa kıtasını kulaçlarla birleştiren 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın yapılacak. Büyük yarışın bir gün öncesinde gerçekleştirilen Show Swim etkinliği ile yarış heyecanı başladı.


59 ülkeden 2 bin 400 kişinin yarışacağı 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesi düzenlenen Show Swim etkinliği Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda yapıldı. Etkinliğe Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim başta olmak üzere pek çok isim katıldı.



5 kıtayı yüzerek geçen atlet Boğaz’da kulaç attı


2009 yılında 5 kıtayı yüzerek geçen atlet Marcos Diaz ve WOWSA tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen Ion Lazarenco Tiron etkinliğin onur konuğuydu. Yarış için Dominik Cumhuriyeti’nden gelen Diaz ve geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterilen yüzücü Lazarenco, Show Swim etkinliği için Boğaz’da yüzdü. Geçen senenin birincileri Hilal Zeyneb Saraç ve Doğukan Ulaç da etkinlikte yer aldı.


Her yıl geleneksel olarak yarıştan bir gün önce düzenlenen Show Swim kapsamında yarışa katılacak yüzücülere 6.5 kilometrelik parkur da tanıtıldı. Vapurlarla güzergahı gezen katılımcılar yarış kuralları ve Boğaz’daki akıntı rotaları hakkında bilgilendirildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
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