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Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-15 15:17:00 -
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden araştırma görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. 

 GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

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