İstanbul Beykoz'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz’da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı.



Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Beykoz Çiftlik Mahallesi’nde E.Y.’ye ait olduğu öğrenilen, iki katlı müstakil binaya özel harekat ekipleri şafak baskını yaptı. Adrese yapılan aramalarda, evin kiler bölümünde çok sayıda kurutulmuş esrar maddesi ele geçirilirken, narkotik köpeği “Night” müstakil evin bahçesinde dikilmiş köklü uyuşturucu maddesi buldu. Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından E.Y. göz altına alındı.