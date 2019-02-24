İstanbul beyaza büründü!

Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

Yürümekte zorlandılar

Beylikdüzü’nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekti zorlandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.Şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam eden yağışın Avrupa yakasında Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'da etkisini artırdığı kaydedildi.Yağış, Çatalca Merkez ve Binkılıç mahalleleri ile Silivri'nin Merkez, Çavuşlu, Büyük Sinekli, Çayırdere ile Sayalar mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışından dolayı bazı araçlar yolda kalırken, D100 karayolu ile TEM otoyolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Beykoz'da belediye ekipleri görevde

Beykoz’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Karlı Tepe Mahallesi’nin beyaza büründüğü Beykoz’da vatandaşlar fotoğraf çekilerek manzaranın tadını çıkardı.



Bu sabah saatlerinde İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, Beykoz’da da etkisini sürdürüyor. Beykoz, yüksek kesimlerde karın etkili olmasıyla renkli anlara sahne oldu. Beyaza bürünen Karlı Tepe Mahallesi’nde vatandaşlar sokakta gezerken bembeyaz olan çevrenin fotoğraflarını çekti, manzaranın keyfini çıkardı. Kar yağışının Beykoz'da gün boyu devam etmesi bekleniyor. Belediye ekiplerinin ise yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Şehrin tarihi yapılarıyla birleşen kar manzarası birçok noktada seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.





Trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.