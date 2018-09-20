THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın!

Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görüldü.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada yangın çıktı. Kabataş Liseni'nin yakınlarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok yerden görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorasyon halinde olduğu iddia edilen binada çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti.

KONTROL ALTINA ALINDI
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
  1. İstanbul
  2. beşiktaş
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    1. HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    2. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    3. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    4. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    5. Dolar değer kaybetme sürecinde
    6. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    7. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    8. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    9. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    10. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    11. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    12. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    13. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    14. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    15. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    16. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    18. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    19. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    20. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü