İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın!
Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görüldü.20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
İstanbul Beşiktaş'ta bir binada yangın çıktı. Kabataş Liseni'nin yakınlarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok yerden görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorasyon halinde olduğu iddia edilen binada çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.
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