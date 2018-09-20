İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bir binada yangın çıktı. Kabataş Liseni'nin yakınlarında çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok yerden görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Kabataş Erkek Lisesinin yanında bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorasyon halinde olduğu iddia edilen binada çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

