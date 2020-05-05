İstanbul Berberler Odası Başkanı Akyüz’den sakal traşı uyarısı

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz 11 Mayıs’ta berberlerin açılması kararının ardından alınan tedbirleri anlattı. Akyüz sakal traşı konusunda da uyarılarda bulunarak, "Ben usturayla sakal traşı yapılmasının salgın bitinceye kadar yasak olması gerektiğini düşünüyorum. Sakallar sadece makine ile düzeltilmeli" dedi.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararının ardından normalleşme süreci başlamış oldu. Berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle açılacak olmasını İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz değerlendirdi.

Akyüz, belirli kısıtlamalar içerisinde yeniden faaliyete başlayacak berberlerin koruyucu ekipmanlar tedarik edeceklerini söyledi. 11 Mayıs’ın miladi bir tarih olduğunu söyleyen Akyüz, bu günün kuaförler günü olarak belirlenmesini talep etti.

“İki koltuk arasındaki koltuk çalışmayacak”

Çalışmaların randevu sistemiyle olacağını dile getiren Akyüz, “Müşteri gelip dükkanda bekletilmeyecek. İçeri bir müşteri çıkmadan diğer müşteri alınmayacak. Randevusu gelen müşteri içeri girecek. İçeride iki koltuk varsa birisi çalışmayacak. Aradaki koltuk çalışmayarak salonlarımızda sosyal mesafeyi korumuş olacağız. Müşteri içeri girerken elleri dezenfekte edilecek. Koltuğa geçinceye kadar maskeli olacak. Geçtikten sonra kuaför maskesiyle, siperliğiyle ve beyaz uzun iş gömleğiyle, tek kullanımlık havlu kullanarak hizmete başlayacağız” diye konuştu.

“Zam talebimiz söz konusu değil”

Meslektaşlarına seslen Akyüz, “Maliyetleri artacaktır. Traş tarifelerini almakta çekinmesinler. Hizmet alanlara sesleniyorum. Camlarında aşırı derece düşük fiyatlar yazan dükkanları asla tercih etmesinler. Buralarda her türlü hastalığa kapılabilirler. Sonradan pişman olurlar. Açılış aşamasında ‘Şu ürünü aldık, bu ürünü aldık’ zam talebimiz söz konusu değil. Resmi tarifelerimize uysunlar” dedi.

20 yaş altı berber çırakları ve 65 yaş üstü vergi mükelleflerinin sokağa çıkması kısıtlaması hakkında konuşan Akyüz, “Bizim çıraklarımız var. Çıraklarımız da 20 yaş altındadır. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı dükkanlarında çalıştığı ibra eden gençlerimizin çalışması için önlerinin açılması lazım. 65 yaş üstü vergi mükelleflerimiz de 65 üstü yaş üstü sokağa çıkma engeline takılmamaları için sorunun çözülmesi lazım” dedi.

“Sakalların yalnızca makinayla inceltilip düzeltileceğini söylüyorum”

Sakal tıraşının risk taşıyan bir işlem olduğunun altını çizen Akyüz, “Ben usturayla sakal traşı yapılmasının salgın bitinceye kadar yasak olduğunu, sakalların yalnızca makinayla inceltilip düzeltileceğini söylüyorum” dedi.

“Belediyelerimizin esnafa sahip çıkmasını istiyorum”

Belediyelerden bir beklentilerini olduğunu söyleyen Akyüz, “Açıldığı an itibariyle dezenfekte işlemlerinde esnafımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Esnafın yapacak gücü yok. Bizim yapabilmemiz söz konusu değil. Burada belediyelerimizin esnafa sahip çıkmasını istiyorum. Bir kaç belediye berber dükkanlarının adreslerini almışlardır. Bu salgın başladığında bazı belediyeler dükkanlarımız dezenfekte işlemlerini yapmışlardır ama kapandıktan sonra yarım kaldı. Açıldıktan sonra mutlaka belediyelerimizden bu hizmetleri bekliyoruz” dedi.

“Dükkanımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz”

Berberler de 11 Mayıs’taki açılış için hazırlıklarını yapmaya başladı. Berber esnafı Sadi Demirtaş, “Dükkanımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz. Tek kullanımlık havlularımız, dezenfektanlarımız, eldivenlerimiz hazır. Mümkün olduğu kadar hijyen kurallarına dikkat etmekteydik. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Bundan sonra daha hijyenli bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz. İki koltuk aralarını boş bırakarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.