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İstanbul Bebek'te otomobil takla attı

Bebek'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:30
İstanbul Bebek'te otomobil takla attı

Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Derman'ın kullandığı 54 D 6505 plakalı otomobil, önünde seyreden minibüse çarparak takla attı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya karışan minibüs şoförü Bahri Yılmaz, "Ben sağdan önden gidiyordum. Arka soldan bana vurarak takla attı. Şoför aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Ambulans geldi, yaralanmamıştı" dedi.

Kaza nedeniyle Bebek -Arnavutköy Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:30
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