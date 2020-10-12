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Spor İstanbul Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Spor

İstanbul Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:01:52 -
İstanbul Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım kadrosuna davet edilen İrfan Can'ın 1 Ekim Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konunun A Milli Takım Sağlık Ekibi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile paylaşıldığı bildirildi.

Milli futbolcunun tedbir kapsamında izolasyonda tutulduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takım sağlık ve idari ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım idari ve sağlık ekipleri ile anında paylaşılmıştır."

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