İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden dijital atılım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios Services Limited şirketi ile iş birliği anlaşmasına vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, kulüp kararlarında etkili olmak, sponsor indirimlerinden faydalanmak, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek zamanlı ödülleri kazanma şansı için kullandıkları dijital varlıkların (tokenler) bu anlaşma ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için de hayata geçeceği belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün adının kısaltmasından oluşan "$IBFK" Taraftar Token'larının, yıl sonundan önce blockchain tabanlı taraftar oylama ve ödül platformu Socios.com'da satışa çıkacağı, fiyatı, toplam arz ve lansman tarihiyle ilgili detayların yakında açıklanacağı duyuruldu.

Futbol A takımı ve E-spor takımını kapsadığı belirtilen anlaşma ile taraftarların ve tüm futbol severlerin Socios.com'da İstanbul Başakşehir FK ile etkileşimlerine göre ödül puanları toplayacakları, bölgelerinde 1 numaralı taraftar olmak için rekabet etmelerine olanak tanıyan bir liderlik tablosu ve bir sohbet özelliğinin de duyurulacağı da kaydedildi.

Açıklamada, taraftar Token çıkaran kulüpler arasında Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Roma ve Independiente, Türkiye'den de Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerin bulunduğu de bildirildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt anlaşmayla ilgili olarak şunları aktardı:

"Socios.com ile pek çok ortak noktamız olduğuna inanıyorum, genç, başarılı, enerjik ve teknoloji odaklı bir girişim. 6 yaşındaki bir kulüp olarak, her zaman her iki tarafın da büyümesine yardımcı olabilecek yeni ortaklıklar arayışındayız. Socios.com ile birlikte, yeni ve hızla büyüyen küresel taraftar kitlemizin bizi daha iyi tanıması ve etkileşim kurması için yenilikçi ve eğlenceli yollar sunmayı dört gözle bekliyoruz."

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus ise şu görüşleri paylaştı:

​"İstanbul Başakşehir genç bir kulüp olabilir, ancak stratejik uzun vadeli planları ve net hedeflerle birlikte müthiş azimleri, kulübün Süper Lig ve daha yakın zamanda Avrupa futbol sahnesinde nasıl başarılı olabileceğini gösterdi. Biz de bu alanda nispeten yeniyiz, ancak net hedeflerimiz var ve her gün hem Türkiye hem de dünyadaki spor tutkunları için yeni nesil işlem tabanlı etkileşim sağlayarak Taraftar Token'ları oluşturma misyonumuz için stratejik olarak çalışıyoruz. İstanbul Başakşehir FK, Türkiye merkezli üçüncü kulübümüz ve toplamda 18. ortağımız. Ortaklarımızın sayısı büyüdükçe, bu ortaklıkların genel ağ etkisi de artıyor. Bu, teknolojik yeniliklerin paylaşılması ve nihayetinde taraftarlar için daha iyi özelliklere sahip daha güçlü, çok yönlü bir ürünü beraberinde getirir ve bu da tüm ortak kulüplerimiz için gelirlerin artmasını sağlar."







