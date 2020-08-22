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Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Monilabb Dijital Platformu ile iş birliği protokolü imzaladı
Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Monilabb Dijital Platformu ile iş birliği protokolü imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:44:27 -
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Monilabb Dijital Platformu ile iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sporcularının sağlık ve performansına yönelik Monilabb Dijital Platformu ile iş birliği protokolüne imza attı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulüpteki IBFK LAB bünyesindeki ölçüm ile analizlerin yapay zeka modelleriyle desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirilebilmesi adına uzun süredir hizmet aldığı Monilabb Dijital Platformu ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan iş birliğiyle Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA protokollerine uygun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreç yönetimi ile sporcuların sağlık ve performansına etki eden tüm verilerin kontrolünü sağlamayı hedefleniyor.

Açıklamada, "Bilimsel uygulamalar ve veri analizi ile takımımıza yüksek oyuncu devamlılığı özelliğini kazandıran, akademik eğitim programlarında ders konusu olarak anlatılan ve birçok kulübe örnek teşkil eden IBFK LAB ile Monilabb Dijital Platformu arasındaki bu protokolün Türk sporuna hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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