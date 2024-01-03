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Gündem İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'
Gündem

İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'

Yeniakit Publisher
2024-01-03 19:27:00 - 2024-01-03 19:29:33
İstanbul Barosuna Tevhid sancağı tepkisi! 'Hay size hukuk fakültesi diploması verenin'

Avukat Yaşar Baş, İstanbul Barosu'nun Kelime-i Tevhid yazılı sancağı hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi.

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, Glata Köprüsü'ndeki Filistin mitinginde, İsmail Aydemir başta olmak üzere Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan vatandaşlar hedefe kondu.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 431 Sayılı Devrim Yasası yürürlüktedir" denildi.

"Anayasa’nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." ifadeleri kullanılan açıklamada, Kelime-i Tevhid sancağının tehlike olduğu hezeyanı paylaşıldı.

Açıklamada MEB de hedefe konularak şu ifadeler kullanıldı:

Anayasa ve devrim yasalarının yürürlükte olmasına karşın yakın dönemde Adliye binalarının dinsel eğitim ve öğretime açılması, Millî Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği yaptığı vakıf ve derneklerin tarikat yapılanması içinde olmaları veya tarikatların vakıf, dernek gibi adlar altında faaliyet göstermeleri gibi örnekler Anayasa’da belirlenen laik hukuk düzenine aykırıdır.
İstanbul Barosu bu konularda gerekli yasal girişimlerde bulunmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkemizde son olarak Filistin’e destek yürüyüşleri adı altında hilafet sloganları atılmakta, pankartlar ve yeşil bayraklar açılmakta ve bu konuda hiçbir yasal işlem yapılmamaktadır.

Meydanlardan ve sosyal medya üzerinden hilafet çağrısı yaparak provokasyon yapan kişiler hakkında bir an evvel işlem yapılması gerekmektedir.

Büyük önder Atatürk’ün bizlere verdiği birinci görevin ulusal bağımsızlığımızı ve laik Cumhuriyetimizi korumak ve savunmak olduğunun bilinciyle hareket eden İstanbul Barosu, laik Cumhuriyeti ve Cumhuriyet kazanımlarını savunma mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir!

Avukat Yaşar Baş, İstanbul Barosu'nun bu açıklamasında, "Hay size hukuk fakültesi diploması verenin.." diyerek tepki gösterdi.

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