0553 313 94 23

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nı 'katliam' olarak niteledi!

Dört yıl önce Ankara Garı'nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "4 yıl önce yine ülkenin bir yerinde çatışmaların olduğu bir dönemde barış için bir araya gelenler katliama maruz bırakıldı. Dört yıl sonra bu gün ülkede yine aynı kaderi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:08
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nı 'katliam' olarak niteledi!

Dört yıl önce Ankara Garı'nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye aleyhinde skandal sözler kullandı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Avukatlar Grubu, Demokrasi İçin Hukukçular gibi PKK ve HDP'ye yakın avukatlardan oluşan derneklerce İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Durakoğlu, dört yıl önce Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi içerisinde en önemli katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

"Yine aynı kaderi yaşıyoruz"

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, “4 yıl önce yine ülkenin bir yerinde çatışmaların olduğu bir dönemde barış için bir araya gelenler katliama maruz bırakıldı. Dört yıl sonra bu gün ülkede yine aynı kaderi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü İstanbul Barosu’ndan avukat Gülşah Kaya'nın yaptığı panelde konuşan katılımcıların, Türkiye karşıtlığında birleşmeleri dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mehmet Durakoğlu
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alıç nedir nerede yetişir faydaları nelerdir?
    1. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    2. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    3. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    4. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    5. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    6. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    7. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    8. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    9. Milli Takım 90'da güldü
    10. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    11. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    12. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    13. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399..
    14. Macron'dan küstah operasyon..
    15. Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç..
    16. ABD'li uzmanlardan çok konuşulacak..
    17. Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist..
    18. Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç..
    19. Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!
    20. İzmir Barosu'ndan şaşırtmayan çıkış:..
    21. Putin'den skandal Barış Pınarı..
    22. Buket Aydın sert çıktı: Saldırsanız da..
    23. Ordumuz vurdukça kara propagandaya..
    24. Terör örgütü PKK yandaşları Türklere..
    25. Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak..
    26. Türkiye'ye çağrı yaptılar: 1000..
    27. Barzani YPG'ye destek için..
    28. Şamil Tayyar, kritik detayı duyurdu:..
    29. Rus medyasından dikkat çeken Barış..
    30. 38. TÜYAP kitap fuarı ne zaman..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek