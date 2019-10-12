İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nı 'katliam' olarak niteledi!

Dört yıl önce Ankara Garı'nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen panelde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye aleyhinde skandal sözler kullandı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Avukatlar Grubu, Demokrasi İçin Hukukçular gibi PKK ve HDP'ye yakın avukatlardan oluşan derneklerce İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Durakoğlu, dört yıl önce Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi içerisinde en önemli katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

"Yine aynı kaderi yaşıyoruz"

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, “4 yıl önce yine ülkenin bir yerinde çatışmaların olduğu bir dönemde barış için bir araya gelenler katliama maruz bırakıldı. Dört yıl sonra bu gün ülkede yine aynı kaderi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü İstanbul Barosu’ndan avukat Gülşah Kaya'nın yaptığı panelde konuşan katılımcıların, Türkiye karşıtlığında birleşmeleri dikkat çekti.