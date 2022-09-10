İstanbul baraj doluluk oranı güncel 2022 Eylül
Sonbaharla birlikte vatandaşlar barajlardaki doluluk oranını daha sık araştırmaya başladı. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar? Güncel İstanbul baraj doluluk oranları:
Kış mevsimi yaklaşırken milyonlar, barajların doluluk oranını araştırmaya başladı. 2020 yılı başında İstanbul barajları alarm vermeye başlamıştı. Ardından son iki yılda baraj doluluk oranları kaygı duyulacak seviyelere gerilemedi. Kış mevsime gelmeden pek çok kişi güncel rakamları merak ediyor.
İstanbul baraj doluluk oranı güncel 2022 Eylül
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 10 Eylül'de yüzde 55.09 olarak belirtildi.