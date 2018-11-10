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İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı

İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:54
İstanbul Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Olay, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ
Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:54
  1. bahçelievler

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