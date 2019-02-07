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İstanbul Bağcılar'da patlama! 21 kişi zehirlendi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir binanın elektrik panosu patladı. Olay sonrası dumandan zehirlenen 15'i çocuk 21 kişi, hastaneye kaldırıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 21:59
İstanbul Bağcılar'da patlama! 21 kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:59
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Bağcılar
  4. Orhangazi

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