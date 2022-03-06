İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik kadro alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi 04.03.2022 tarihinden tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi : 04.03.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.03.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 24.03.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 29.03.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2022
BAŞVURU ADRESİ:
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
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