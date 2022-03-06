İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi 04.03.2022 tarihinden tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 04.03.2022

Son Başvuru Tarihi : 18.03.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 24.03.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 29.03.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2022

BAŞVURU ADRESİ:

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

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