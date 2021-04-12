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Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:12:00 -
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara  müracaat  edecek  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde belirtilen belgelerle birlikte 26.04.2021 tarihine kadar İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL adresine başvurularını yapmaları gerekiyor.

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