İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde belirtilen belgelerle birlikte 26.04.2021 tarihine kadar İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL adresine başvurularını yapmaları gerekiyor.
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