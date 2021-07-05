  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çatışmanın ortasında kalan oyuncu vuruldu
Kazakistan'da yangın! OHAL ilan edildi
CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 11 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:41:00 -
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.  maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve  Yönetmelikte  belirtilen  koşulları  sağlamış olmaları halinde adayların ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmekte.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay